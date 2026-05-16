◆大相撲▽夏場所７日目（１４日、両国国技館）西前頭４枚目・豪ノ山が４連勝で１敗を守った。自身より４１キロ重い関脇・熱海富士を力強く押し出し、初優勝と新三役へ弾みをつけた。東前頭１３枚目・琴栄峰は東同１１枚目・宇良に上手投げで初黒星を喫し、平幕の全勝が消えた。大関復帰の霧島は西前頭３枚目・王鵬を寄り切り、６戦全勝で単独トップに立った。霧島を１敗で小結・若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤凌駕が