米情報サイトのＭＬＢルーマーズが１５日（日本時間１６日）、１９７４年ナ・リーグの最優秀防御率のタイトルを獲得したリー・キャプラ氏が７８歳で死去した、と同氏の母校であるイリノイ州立大に確認されたと、伝えた。１７８センチとメジャーではやや小柄な右腕だったキャプラ氏はイリノイ州立大から、１９６９年にメッツのドラフト２７巡目でプロ入り。１９７４年ブレーブスに移籍し５月にリリーフから先発ローテーションに