◇パ・リーグ日本ハム0―3西武（2026年5月15日エスコンF）日本ハムは打線がわずか2安打と沈黙し、今季3度目の零敗を喫した。平良から5四球を選び好機をつくるもあと一本が出ず「今日の平良君はなかなか打てません。明日、明日！」と新庄監督。先発の達も5回までわずか1安打と完璧に抑えていたが、6回に四球絡みで先制点を献上。7回には2死から3連打で2点を追加されるなど、7回6安打3失点で自身3連敗となる4敗目を喫し「