過去10年で傾向を探る。☆馬齢4歳【4・6・4・60】、5歳【4・3・5・57】が中心。6歳【1・1・1・21】、7歳【1・0・0・3】は狙いづらい。☆前走勝率の高いG1組は不在。となればG2組【4・4・6・63】が主力。中でも阪神牝馬S組【4・3・5・56】が軸となる。G3組【1・5・1・40】の中では、中山牝馬S組【1・2・1・10】の成績がいい。☆生産者ノーザンファーム生産馬が【7・6・3・47】と圧倒的。社台ファーム生産馬は【1・2・