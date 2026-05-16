◇パ・リーグ楽天6―3ソフトバンク（2026年5月15日楽天モバイル）楽天・早川隆久投手（27）が15日、ソフトバンク戦で今季最長に並ぶ8回を投げて、4安打2失点で自己最長の開幕3連勝を飾った。今季は登板5試合全てでハイクオリティースタート（HQS＝7回以上自責点2以下）の安定感を誇る。サッカー通の左腕は、W杯日本代表に選出された同姓で同学年のGK早川友基（27＝鹿島）にエールも送った。チームを守る。競技は違えど、