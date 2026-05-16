◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）霧島が地力を示して単独トップに立った。王鵬に鋭く当たり、左を差した。胸を合わせられ土俵際まで追い込まれたが、左下手を離さず。「流れ的に、そうなった。自分より体が大きい。諦めずに力を出して良かった」と両前まわしを取って出し投げを打ち、力強く寄り切った。両横綱が不在の中、初日から6連勝と存在感が際立つ。八角理事長（元横綱・北勝海）は「よく残った。粘