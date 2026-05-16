◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）霧島は、よく稽古をしているなという印象です。王鵬に右上手を取られて寄られましたが、うまく回り込んで、残してからの反撃。丸い土俵を存分に生かしての取り口は評価すべき内容です。土俵際で体を起こされながらも落ち着いて残せるのは稽古十分、体調万全といったところです。王鵬は攻め込みましたが、上手は深かった。そういうところは大関も逃しませんでした。霧島は大