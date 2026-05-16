◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）大関・安青錦が7月の名古屋場所で関脇に転落することが決まった。夏場所は初日から休場しており、師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が全休を明言し、2場所連続負け越しが確実になった。名古屋場所で10勝以上すれば大関に復帰できる。2場所連続優勝を目指す大関・霧島は王鵬を寄り切り、ただ一人6戦全勝とした。安青錦は途中出場を目指し、場所中も稽古場へ下り、治療と並