カピリナは1枠1番。田島師は「ロスなく運べる、一番いいところですね」と最内枠ゲットに笑顔を見せた。重賞初制覇となった昨年の函館スプリントSは2枠4番から馬群を縫って差し切りV。「あのような競馬ができれば理想だね」と思い描いた。「普段通りで変わりなく来ている」と状態は万全。横山典を背に波乱を巻き起こせるか。