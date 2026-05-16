【キーウ共同】バルト3国、ラトビアのアンドレイス・ピルデゴビッチ駐ウクライナ大使は15日、ウクライナがロシアに向け発射した無人機がラトビアの石油貯蔵施設に落下して爆発した事故の再発を防止するため、ウクライナとの間のホットライン（専門回線）開設に意欲を示した。首都キーウで共同通信の取材に応じた。ロシアと近接するバルト3国では同様の事案が相次いでいる。7日に起きた無人機のラトビアの領空侵入と落下事故を