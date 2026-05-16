2頭出し藤原厩舎のワイドラトゥールは1枠2番からスタート。藤原師は「外めの枠が欲しかった。コース替わり（Bコース）に期待したい」と力を込める。金曜朝は角馬場で体をほぐした。「追い切り後の雰囲気もいい。リラックスしているし、体つき（前走から4キロ増）もいい。あとは馬場傾向を見て、考えます」と当日を見据えた。