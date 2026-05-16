森保監督が選んだ26人を世界の識者はどう見たのか(C)Getty Images「サッカーは時に残酷なものだ」4年間の積み重ねをぶつける舞台が、目前に迫ってきた。5月15日に森保一監督は、来る6月12日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を公表。史上初のベスト8進出に向けたスカッドは、世間を大いに沸かせた。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像