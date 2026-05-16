◇セ・リーグ巨人2―0DeNA（2026年5月15日東京D）相性抜群だ。巨人・井上が、24年から続くDeNA戦の連勝を7に伸ばした。自己最長タイの8回で109球を投げ、3安打無失点。5回には2点目の左犠飛も放つなど、打って投げての活躍に「先頭打者を切ることを意識していた。打撃もいい結果が出て良かった」とはにかんだ。試合前で右打者の被打率は・186だが、左打者は・250だった左腕に対し、相手は左打者を8人並べる奇策に打って