2枠3番に決まったマピュースの和田勇師は「枠順は気にしていなかったので、特に問題ありません。例年、時計が速くなるので、あとはジョッキーに任せます」と語った。鞍上はJRA・G1初騎乗となるゴンサルベス。「乗せていただいた先生とオーナーに感謝しています。馬はいいですし、どれだけやれるか楽しみ」と期待感を口にした。