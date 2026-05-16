◇セ・リーグDeNA0―2巨人（2026年5月15日東京D）DeNAは“秘策”実らず、今季5度目の零敗を喫した。右打者より左打者の方が被打率が高かった巨人先発・井上対策で、神里と柴田を今季初先発させるなど野手8人が左打者の打線を組んだ。だが4安打無得点。これで13日の中日戦の初回に5点を奪って以降、計28イニング連続無得点となった。4位に転落し、相川監督は「ある程度はプランを考えていたけど、それ以上に良い投球を