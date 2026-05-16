またしても激震だ。パ首位のオリックスは１５日、２軍調整中の山下舜平大投手（２３）が米国の病院で右肘内側側副靱帯（じんたい）の再建術を受けたことを発表した。２０２３年に新人王を獲得した山下はプロ６年目の今季、開幕投手を任される予定だったが、３月に右肘のコンディション不良が発生し、回避。大阪・舞洲でリハビリを行ってきたが、状態が上がらず球団との協議の末、手術が決定した。今後のことを考えれば今季中の