先行力上位のエリカエクスプレスは2枠4番に決まった。杉山晴師は「内枠の偶数はいいと思います。前回（中山牝馬S4着）は控える競馬でもスムーズだったし収穫があった。あとはジョッキーに任せます」とコンビ継続の武豊に託す。金曜朝は坂路をゆったり駆け上がり、好調をアピール。全2勝を挙げるマイル戦でビッグタイトルを狙う。