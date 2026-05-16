ケリフレッドアスクは福島牝馬S4着から1Fの距離短縮。藤原師は「前走は後ろから行かせ、しまいをためていい感じの内容だった。あの経験を生かせれば」とイメージする。馬番は5番に決定。「これも外枠が欲しかった」と残念そうな表情を浮かべ、「コース替わりに期待。体も良く見せているし、順調に来ている」と好況を伝えた。