「ロッテ６−３オリックス」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）狙いすました一発で試合を決めた。同点の七回、ロッテ・西川史礁外野手（２３）が２試合連続３号決勝３ラン。カウント３−０から山崎の１５２キロ内角直球を左翼席に運んだ。「ホームラン、結構狙ってましたね。あの打席は。真っすぐ一本。振り抜こうと思ってました」と笑顔。サブロー監督も「クリーンアップらしいバッターになってきた」。５月初の連勝。こ