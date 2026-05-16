「ロッテ６−３オリックス」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスが首位陥落のピンチを迎えた。３−３の同点に追いついた後の七回、チーム最多１７試合目の登板となった救援エース・山崎が２死から連打を食らい、「投げたらダメなところに投げてしまった。内角に投げきれなかった」と昨季新人王の西川に痛恨の勝ち越し３ラン…。チームの連敗は今季４度目でも５月は６勝６敗と失速、２位・西武とのゲーム差も０・