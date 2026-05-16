◇パ・リーグロッテ6―3オリックス（2026年5月15日ZOZOマリン）ロッテがオリックス戦の連敗を4で止めた。3―3の7回2死一、二塁から西川が左翼スタンドへ決勝の3号3ラン。山崎の152キロの直球を捉えた2試合連続弾に「ホームランを狙ってました。真っすぐ一本でいきました」と声を弾ませた。カウント3―0から狙い澄ました一撃にサブロー監督も「やっとノースリーから打ってくれた。クリーンアップらしくなってきた」と目を