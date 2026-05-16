「日本ハム０−３西武」（１５日、エスコンフィールド）日本ハムはわずか２安打で今季３度目の零敗。２連敗で借金２となった。日本ハム・新庄剛志監督（５４）は「今日の平良くんはなかなか打てません。明日、明日！」と広報を通じてコメント。達は７回３失点も４敗目。「好投手が相手だったので、何とか先制されないようにと思って投げていたが、チームに申し訳ない」と悔しがった。