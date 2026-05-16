トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、イラン情勢を巡り、米国が苦戦しているかのような報道は「反逆行為」だと述べた。大統領専用機内で記者団に対し「私は完全な軍事的勝利を収めたのに、君たちのようなフェイクニュースの連中が間違ったことを書いている」と批判した。トランプ氏は米軍がイランの海軍や空軍、防空システム、指導部の高官らを「壊滅させた」と改めて主張。特にニュ