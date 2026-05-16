◇W杯北中米大会6・11開幕▽日本の決勝Tシミュレーション各組上位2チームと3位のうち成績上位8チームの計32チームが決勝T進出。日本はF組2位以内で突破すれば、1回戦の相手はC組勢。優勝5度の強豪ブラジルか前回大会4位のモロッコとの対戦が濃厚。3位通過の場合は他組の結果次第で組み合わせは330通り。ただI組1位との対戦が約84％の確率で、FIFAランク1位のフランスと16強を懸けた戦いになりそうだ。