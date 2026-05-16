日本学生野球協会は１５日に開いた審査室会議で高校１２件の処分を決めた。大阪・守口東高は４６歳の監督が、野球部員と同校の生徒との間のトラブルの報告が遅れたため４月１６日から謹慎３カ月の処分。また兵庫・姫路高の３４歳部長は、部内での暴言と報告義務違反で３月１９日から謹慎３カ月となった。