昨年16番枠から首差の2着に好走したクイーンズウォークは7番に決定。福永助手は「与えられた枠で頑張ります」とコメント。金曜朝は開門直後のCWコースに入り、雄大な馬体を揺らしながら力強く駆け抜けた。「暖かくなり体調も上がってきました。昨年と同じローテーション。好走した昨年同様、期待したい」と意気込みを語った。