昨年のオークス馬カムニャックは4枠8番に決まった。友道師は「入った枠でやるしかないから」と気にしていない様子。金曜朝は坂路を4F59秒0〜1F14秒2で軽快に駆け上がった。「今朝も落ち着いているし、変わりなく順調。いい意味での前進気勢があって、マイルも心配ない。あとは当日のテンションが鍵」とポイントを挙げた。