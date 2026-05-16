◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人はトレイ・キャベッジ外野手（２９）が５回、２戦連発となる先制７号ソロ。そのままＶ弾となりチームを今季初の４連勝に導いた。井上、マルティネスのリレーで今季初の０封勝利。先発に７試合ぶりに白星がつき阿部慎之助監督（４７）は「チームにとって大きい」と評価した。白球がすさまじい勢いのまま左中間席へ消えた。キャベッジはバットを放り投げて走