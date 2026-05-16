ココナッツブラウンは5枠9番に決まった。上村師は「枠も並びもいい。ゲート練習をしているし、（先入れの）奇数も全く心配ない」と納得の表情。金曜朝は角馬場で調整を済ませた。「今朝も雰囲気は良かった」と好況を伝えた後、「輸送で体が減るので、レースに460キロ前後で出走することができればチャンスはある」とジャッジした。