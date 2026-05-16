◇サッカーW杯北中米大会日本代表メンバー発表（2026年5月15日）塩貝は国際Aマッチ出場わずか12分で“サプライズ”選出された。3月の英国遠征で初のA代表入り。W杯メンバー発表前最後の活動で初招集から本大会代表入りは98年の小野伸二以来、史上2人目の快挙だ。デビュー戦となったスコットランド戦は後半33分から途中出場し、伊東の決勝弾をアシスト。W杯でもジョーカー的役割が期待され、森保監督は「大会期間中にもさら