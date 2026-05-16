ドロップオブライトは10番に決定。福永師は第一声で「いいんじゃない」とうなずいてから「マイルは大崩れしていないし、左回りに実績もある。以前はもまれ弱いところがあったけど、心身が安定した今なら」と前向きな言葉を並べた。金曜朝は坂路で調整。「状態は変わらず好調を維持。乗り慣れている鞍上に任せる」と松若に託した。