◇W杯北中米大会日本代表メンバー発表（2026年5月15日）早川は鹿島のクラブハウスでスタッフらと発表を見守り「ホッとしたのと次の戦いが始まるという身が引き締まる思い」と心境を語った。リーグ優勝した昨季はGK史上2人目のJ1MVPに輝いた。代表では現状、鈴木彩が絶対的な存在だが「お互いに高め合うことは意識してやれている。試合に出て今まで積み上げたものを出せる機会にしたい」と意気込んだ。