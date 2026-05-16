◇サッカーW杯北中米大会日本代表メンバー発表（2026年5月15日）冨安が大ケガを乗り越え、2大会連続選出を果たした。昨年2月に右膝を手術し、アーセナル退団や無所属でのリハビリも経験。所属マネジメントを通じ「たくさんの人に支えられてきたからこそ今の自分がいます。選出してもらった責任を感じながら日本のサポーターのためにプレーします」と誓った。森保監督も「ケガの問題もないし、コンディションも上がっている