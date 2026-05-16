◇W杯北中米大会日本代表メンバー発表（2026年5月15日）W杯イヤーの負傷を乗り越えたザ・キャプテンが名を連ねた。遠藤は2月にクラブでの試合中に左足首を負傷し、一時は選出が危ぶまれたが、手術と懸命なリハビリを経て3大会連続代表入り。SNSの投稿で「キャプテンとしてこのチームを引っ張っていけることを非常にうれしく思います」と喜んだ。森保監督も「プレーできるという計算の上で精神的にもチームを支えてくれる」