◇サッカーW杯北中米大会日本代表メンバー発表（2026年5月15日）中村が三笘不在の左サイドを支える。初選出に所属事務所を通じて「感無量です」と喜びつつ「子供たちに笑顔や勇気、夢や希望を与えられるようなプレーをしてきます！」と決意表明した。昨年10月のブラジル戦で右足ボレーシュートを叩き込み、3月のイングランド戦では三笘の決勝点をアシスト。フランス2部では今季14得点で、最終節ポー戦で自己最多1試合4得点