◇W杯北中米大会日本代表メンバー発表（2026年5月15日）ポジションごとに年齢が上の選手から呼ばれたメンバー発表で、最後に「後藤啓介」が読み上げられた。その時、ベルギーは午前7時過ぎ。「緊張し過ぎて見られなかった。寝ていて、代理人からの電話で（代表入りを）知った。ホッとした気持ちで心からうれしかった」。この日の練習後、オンライン会見で選出された瞬間を初々しく明かした。身長1メートル91を誇る大型FWで