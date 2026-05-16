◇サッカーW杯北中米大会日本代表メンバー発表（2026年5月15日）アジア初のW杯5大会連続選出となったFC東京のDF長友佑都（39）は、名前を読み上げられると、徐々に込み上げて感涙にむせぶばかりだった。「こんなに緊張したことはないというくらい緊張した」3月の水戸戦で右太腿を負傷し、10日の東京V戦で先発復帰したばかり。落選の2文字も頭によぎり「間に合わない可能性もあった」と言う。オフ返上でコンディション調整