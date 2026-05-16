「大相撲夏場所・６日目」（１５日、両国国技館）かど番の大関安青錦（２２）＝安治川＝が７月の名古屋場所で関脇に転落することが１５日、決まった。夏場所は初日から休場しており、師匠の安治川親方（元関脇安美錦）が全休を明言し、２場所連続負け越しが確実になった。名古屋場所で１０勝以上すれば大関に復帰できる。新大関から在位３場所での陥落は名寄岩、三重ノ海と並び昭和以降２番目の短さ。安青錦は場所前に左足首