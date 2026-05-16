ビギナーやアベレージゴルファーにとって、上手な人とのラウンドは勉強できる機会。本番のコースでは、どんなプレーをするのか、が自身のスコアアップに役立つが、マスター今野は「ミスしたときの次の1打が見どころです」という。その真意とは？ 手持ちのカードと使い方のバリエーションを増す！ マキマスターはツアープロと回ることもあるんでしょ？ 今