◇W杯北中米大会日本代表メンバー発表（2026年5月15日）日本サッカー協会は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場する日本代表メンバー26人を発表した。2大会連続で指揮を執る森保一監督（57）は故障者続出で難しい決断を迫られたが、世界一に挑むための現状で最高のメンバーを選んだことを強調。ケガで選出を断念したMF三笘薫（28＝ブライトン）ら選外にした選手に思いをはせて目に涙をにじませた。