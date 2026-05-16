元櫻坂４６の菅井友香（３０）と俳優の中村ゆりか（２９）が１５日、都内で行われたＷ主演映画「チェイサーゲームＷ水魚の交わり」の公開初日舞台あいさつに出席した。同作は女性同士の愛憎と特殊な家族の形を描くドラマシリーズの映画化。菅井は「日本のみならず、いろんな世界に届いたらいいな」と話した。この日は、劇中で２人の娘役を務める岡本望来が、サプライズで感謝の手紙を朗読。思いを受け取った菅井が「こんな