俳優の山下智久（４１）が１５日、都内で行われた主演映画「正直不動産」の公開初日舞台あいさつに福原遥（２７）、市原隼人（３９）、ＫＥＹＴＯＬＩＴ・岩粼大昇（２３）らと登壇した。山下は、独立前の事務所の後輩にあたる岩粼との深い関係についてトーク。作詞を手がけた楽曲「優しい世界」を劇中でミュージシャン役の岩粼が弾き語りするシーンがあり、山下は「大昇の顔も思い浮かべながら、小さい