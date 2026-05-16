7枠14番に入ったジョスラン。鹿戸師は「枠は特に気にしていなかったけど、極端な枠じゃないからね。前に壁をつくってレースを進めたい」と理想の展開を語った。この日は坂路を軽く駆け上がり（4F58秒7）、指揮官は「グイグイと元気いっぱいだったね」と笑顔。兄エフフォーリアとの兄妹G1制覇へ。仕上がりに不安はなさそうだ。