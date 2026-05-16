愛知杯を逃げ切ったアイサンサンは外枠15番に入った。橋田師は「前回も大外枠（18番）で勝っているので」と気にしていない。作戦についても「ハナにこだわったわけではなく、ジョッキー（幸）と相談して」と冷静に策を練っていく。金曜朝は坂路をリズム良く駆け上がった。「馬体はふっくらしていますよ」と充実ぶりに目を細めた。