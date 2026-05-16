東京都中央区に本社を置く北越コーポレーションは15日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。世界的なパルプ市況の軟化や国内洋紙需要の継続的な減少が響き、減収減益となりました。 北越コーポレーションの売上高は2877億円（前期比5.9%減）、営業利益は75億円（同61.8%減）、経常利益は113億円（同39.9%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は73億円（同53.0