アニメ映画「我々は宇宙人」（今年公開）が14日、第79回カンヌ国際映画祭の監督週間でワールドプレミアとして上映された。声優を務めたダブル主演の坂東龍汰（28）と岡山天音（31）、門脇康平監督（29）が初のカンヌ入り。約820席のチケットは完売となる人気で、上映後は7分にわたるスタンディングオベーションで歓迎された。坂東は「夢なのかなって…。反応が凄いです。本当に面白かったってことですよね？監督が全力を注ぎ込