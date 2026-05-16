「巨人２−０ＤｅＮＡ」（１５日、東京ドーム）先発・井上温大投手（２５）の投打にわたる活躍で巨人が今季初の４連勝を飾り、３位に浮上した。七回無死一、二塁のピンチをしのぎ、自身最長の８回を投げて３安打無失点で３勝目。左打者を８人並べてきたＤｅＮＡ打線を相手にアウトを重ねた。「左打者を一番打ち取れる自分の球種がツーシーム。苦ではないというか、より生きるなというふうに捉えました」。これで井上はＤｅＮ