ニシノティアモは8枠16番。上原佑師は「真ん中より外が希望でした。この枠なら競馬がしやすいと思う。あとはジョッキーと作戦を立てます」と語った。喉の手術を経て、破竹の4連勝で福島記念を制覇。前走の中山牝馬Sは5着に敗れたが、メンバー最速上がり3F35秒1の末脚が光った。鞍上は今年好調の津村。決して侮れない存在だ。