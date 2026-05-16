パラディレーヌは8枠17番。千田師は「枠の有利不利が少ないコースなのでどこでも。ゲートが出る馬でもないので。よーいドンではなく消耗戦になってくれれば」と意に介さず。今年に入って3走目。「追い切ってからも元気いっぱい。昨秋も3戦目のエリザベス女王杯（2着）であの競馬。G1を勝てる馬だと思っている」と期待した。