「巨人２−０ＤｅＮＡ」（１５日、東京ドーム）ＤｅＮＡが今季５度目の零敗で４位に転落。苦手の巨人・井上を対し、左打者を８人並べた打線で臨んだが不発に終わり、対井上は７連敗となった。相川亮二監督（４９）は「やられていたので、こちらも動いた。ある程度プランも立てていたんですけど、それを上回られたというか、それ以上にいいピッチングがあった」と唇をかんだ。つながりを欠く打線は２８イニング連続無得点とな